РИАМО - 12 мар. В международном аэропорту «Шереметьево» в багаже гражданки Израиля, вылетавшей в Тель-Авив, обнаружили муляж гранаты Ф-1, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Инцидент произошел днем 11 марта на входе в терминал D. При досмотре пассажиров сотрудники безопасности аэропорта обнаружили в вещах пассажирки предмет, похожий на гранату Ф-1.

«Сотрудники безопасности аэропорта, обнаружившие потенциально запрещенный к провозу предмет, вызвали на место события сотрудников линейного управления МВД и взрывотехников Росгвардии. В результате обследования взрывотехниками было установлено, что предмет представляет собой массо-габаритную модель гранаты Ф-1 без взрывчатого вещества», - говорится в сообщении.

Предмет, похожий на гранату, передали сотрудникам линейного управления МВД РФ для дальнейшего разбирательства. Сотрудники полиции взяли у пассажирки объяснение.

Данный инцидент не повлиял на деятельность аэропорта «Шереметьево» и выполнение рейсов по расписанию.