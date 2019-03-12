РИАМО – 12 мар. Супружескую пару из Балашихи лишили родительских прав, их дети долгое время проживали в антисанитарных условиях в соседстве с десятками собак, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Ранее СК возбудил уголовное дело о халатности по факту проживания четырех малолетних детей в Балашихе в антисанитарии. Родители детей ведут асоциальный образ жизни, в квартире они держат большое количество бездомных животных. На родителей неоднократно составляли протоколы за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Четыре раза их пытались ограничить в правах, но безрезультатно.

«Только что Балашихинский городской суд удовлетворил исковое заявление комиссии по делам несовершеннолетних о лишении родительских прав родителей в Балашихе, чьи дети уже много лет проживают в условиях антисанитарии, в окружении десятков собак. В части передачи детей, решение вступило в силу немедленно», – сказала Мишонова.

Она уточнила, что решение далось судьям непросто.

«Семью пытались сохранить более 10 лет. Хочу отметить, что родители при желании всегда смогут восстановиться в родительских правах», – дополнила Мишонова.