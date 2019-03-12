РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. В подмосковном Подольске заделали яму на проезжей части улицы Генерала Раевского после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

На портал поступило обращение с просьбой заделать яму на проезжей части автодороги по улице Генерала Раевского.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу устранения ямы на проезжей части автодороги по улице Генерала Раевского и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия выполнены», – сказал замглавы администрации городского округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.