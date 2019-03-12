РИАМО – 12 мар. Спортивная семейная эстафета «Папа, Мама, Я – дружная семья!» пройдет в подмосковном Ликино-Дулеве 24 марта, до 19 марта можно подать заявку на участие, сообщается на сайте муниципалитета.

Учредителями и организаторами эстафеты являются управление культуры, спорта и молодежи администрации городского округа Ликино-Дулево и автономное учреждение «Центр гражданско-патриотического воспитания молодежи «Спектр».

«К эстафете допускаются семьи из городских округов Ликино-Дулево и Орехово-Зуево с детьми в возрасте от 5 до 15 лет. Каждый участник должен иметь спортивную форму для бассейна (купальный костюм, шапочку, полотенце, сланцы) и справку установленного образца для посещения бассейна. Победителя соревнования определят по итогам всех этапов и наградят», – говорится в сообщении.

Эстафета пройдет 24 марта с 12:00 в городе Ликино-Дулево по адресу: улица Калинина, дом №12, бассейн «Дивный».

По данным Орехово-Зуевского информагентства, для участия в эстафете необходимо подать заявку до 19 марта включительно по телефону: 8(496)414-71-61 или e-mail: au-spektr@yandex.ru. По всем вопросам можно обратиться в АУ «ЦГПВМ «Спектр» по телефонам: 8(496)414-71-61, 8(905)513-98-80.