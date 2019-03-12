РИАМО - 12 мар. Росавиация планирует получить от американской корпорации Boeing и Федеральной авиационной администрации США рекомендации по безопасной эксплуатации самолетов Boeing 737-8 МАХ, один из которых разбился в Эфиопии, агентство направило соответствующие запросы, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в Эфиопии произошла авиакатастрофа, в которой погибли 157 человек, находившихся на борту Boeing 737 MAX 8. После чего котировки акций корпорации Boeing обрушились, авиационные власти Китая и Монголии приостановили эксплуатацию таких лайнеров. Ряд авиакомпаний других стран принял аналогичное решение. Причем это уже вторая за пять месяцев трагедия с участием лайнера – в октябре самолет индонезийской авиакомпании Lion Air разбился у острова Ява, погибли 181 пассажир и восемь членов экипажа.

«В России же эксплуатируются два самолета данного типа. Оба они принадлежат авиакомпании «Глобус». Перевозчик сообщил, что на фоне недавних событий со всеми экипажами было проведено повторное изучение директивы летной годности, а также дополнительные брифинги и тренировки», – говорится в сообщении.

В мире насчитывается более 380 Boeing 737 MAX, их используют 59 авиакомпаний.