РИАМО –12 мар. Какая музыка будет звучать в начале и конце урока, а также на переменах, решат сами столичные школьники, ранее в районах Царицыно и Москворечье-Сабурово обычные звонки в школах заменили на рок-баллады, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Первыми нововведение смогли оценить ученики школы №904.

«Здесь по внутреннему радио начали транслировать произведения Вольфганга Амадея Моцарта. Составляют плей-лист ученики самостоятельно, голосуя за любимые композиции в социальных сетях. Во время перемен в школе звучат треки «Ночных снайперов», БИ-2 и саундтреки к российским и зарубежным фильмам», – отмечается в сообщении.

В списках для голосования есть и произведения Петра Чайковского, песни Мадонны, а также песни из мультфильмов.

«Кроме того, дети могут предложить свой вариант и проголосовать за него. Чтобы слушатели легко узнали мелодию, в школе есть информационные стенды. Здесь можно прочитать о музыкальных произведениях и скачать композиции с помощью QR-кода», – уточняется в материале.

Звонки на музыку меняют и другие учебные заведения округов: школы №№870, 982, 1466 и 2000.

«Кстати, по словам педагогов, спустя неделю ученики стали сосредоточеннее и спокойнее на уроках», – резюмируется в сообщении.