РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. В течение праздничных дней в Подольске выявили пять водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, говорится в сообщении пресс-службы группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«Сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по горокругу Подольск в праздничные дни с 8 по 10 марта 2019 года выявили пять водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Один из нарушителей сел за руль в состоянии опьянения повторно», – говорится в сообщении.

Второй раз за руль сел 40-летний гражданин Украины, который в 2017 году уже привлекался к административной ответственности судом городского округа Щербинка за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако водительское удостоверение в подразделение ГИБДД он не сдал и продолжал ездить за рулем, пока не попал в поле зрения госавтоинспекторов Подольска.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».