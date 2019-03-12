РИАМО - 12 мар. Все декоративные световые элементы и конструкции, которыми была украшена Москва к новогодним праздникам и Масленице, демонтируют до 17 марта, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«На своих местах останутся лишь популярные среди москвичей и туристов «звездное небо» на Никольской, Кузнецком мосту и Рождественке, а также световые нити на Большой Дмитровке и декоративные фонарики в Столешниковом переулке», - сказал Бирюков.

Он напомнил, что всего прошедшей зимой в Москве было установлено порядка 3 тысяч декоративных конструкций, их монтаж завершился к 13 декабря.

«До конца недели будут демонтированы большие световые арочные конструкции на Манежной, Тверской, Пушкинской площадях и площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках, в Новопушкинском сквере и на улице Кузнецкий мост, световые кронштейны на Тверской и Моховой улицах, Лубянской площади, в Театральном проезде, на Москворецкой, Кремлевской, Софийской и Раушской набережных», - пояснил заммэра.

Бирюков добавил, что до 17 марта завершится демонтаж праздничных конструкций на вылетных магистралях и въездах в город, декоративных фигур в виде коньков, подарков, силуэтов животных и звездочек на территории парков.