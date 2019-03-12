РИАМО – 12 мар. В Государственном литературно-мемориальном музее‑заповеднике Антона Чехова «Мелихово» 18 мая в 20‑й раз откроется Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», зрителей ждут встречи с режиссерами и другие специальные мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы культурного учреждения.

На юбилейную «Мелиховскую весну» приедут театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Донецка, Волгограда, Челябинска, Рязани, Кинешмы, Воронежской и Московской областей, Республики Татарстан. В афише также постановки из Нью-Йорка (США), Вены (Австрия), Тимертау (Казахстан).

«Задачи фестиваля вот уже 20 лет неизменны – показать всю многогранность сценических трактовок произведений великого писателя – от классики до авангарда, представить зрителям современный театр во всем его многообразии через палитру чеховских тем и сюжетов», – отмечается в сообщении.

Одна из особенностей «Мелиховской весны» заключается в том, что каждый год в ее программе обязательно присутствует «Чайка» – символ фестиваля.

«Эта всемирно известная пьеса была написана Чеховым в Мелихове, именно с «Чайки», сыгранной Липецким театром имени Л.Н. Толстого на веранде главного дома зародилась традиция театральных встреч в усадьбе писателя. В афише 2019 года целых четыре «Чайки» – совершенно непохожих, каждая со своими смысловыми и стилистическими акцентами», – уточняется в пресс-релизе.

Липчане – основоположники фестиваля и постоянные его участники – в этом году привезут в Мелихово не отдельную пьесу, а спектакль по нескольким рассказам мастера.

«В рамках 20-го фестиваля пройдет ряд специальных мероприятий. В их числе показ художественного фильма «Братья Ч» режиссера Михаила Угарова по пьесе Елены Греминой о жизни семьи Чехова. А 24 мая состоится традиционный День памяти Олега Ефремова, чье имя и творческая деятельность связана с Мелихово. На усадьбе также будет развернута фотовыставка «20 лет эмоций», посвященная самым ярким моментам мелиховских фестивалей разных лет», – перечисляется в материале.

Организаторы не обошли вниманием маленьких зрителей – две «Каштанки» от кукольных театров из Волгограда и Рязани похожи только на первый взгляд. Два прочтения знакомого произведения – одинаково трогательных, но разных по настроению и подаче, станут добрым театральным открытием не только для малышей.

«В 2019 году площадками для проведения фестиваля помимо самого музея стали сцены Серпуховского музыкально-драматического Гортеатра и культурно-творческого центра «Дружба» в городе Чехов – они примут самые масштабные постановки. Однако основная часть спектаклей как обычно пройдет в различных локациях чеховской усадьбы», – подчеркивается в сообщении.

Примечательно, что один из спектаклей этой «Мелиховской весны» можно будет увидеть в Москве.

«Иванов» Театра Наций сыграют в рамках фестивальной программы 29 мая. Премьера спектакля состоялась в 2016 году, а одна из репетиций проходила в музее «Мелихово», куда Евгений Миронов вместе с артистами приезжал, чтобы погрузиться в атмосферу чеховского времени. Из-за особенностей спектакля он будет представлен на родной сцене Театра Наций», – дополняется в сообщении.

Торжественное открытие фестиваля 18 мая по традиции пройдет на веранде главного дома Чехова, зрителей ждет театрализованная программа «Посвящение Чайке» с представлением коллективов-участников «Мелиховской весны – 2019».

«Также в день открытия в усадьбе покажут спектакль «Предложение» коллектива THE LAMBS THEATER LAB (Нью-Йорк), после которого пройдет встреча с режиссерами Питером Дугласом Кингсли (США) и Обри Мэлором (Австралия). В завершении дня открытия в Мелихове состоится кинопоказ спектакля «Дядя Ваня» Государственного академического театра имени Вахтангова», – резюмируется в материле.