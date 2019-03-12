РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. В подмосковном Подольске в ходе общешкольной недели в честь присоединения Крыма к России пройдут тематические классные часы, конкурс плакатов и презентаций, декоративно-прикладного творчества, сообщается на сайте администрации городского круга.

Общешкольная неделя, посвященная годовщине присоединения Крыма к РФ, стартовала в общеобразовательных учреждениях Подольска 11 марта.

«В школах Подольска 11 марта начались тематические классные часы, лекции, беседы и круглые столы, посвященные годовщине присоединения Крыма к РФ. В течение недели, до 18 марта, учителя географии проведут с ребятами информационные минутки «Крым – уникальный сплав культур и традиций разных народов». Также школьники могут принять участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества «Крым – наше богатство», – говорится в сообщении.

Учащиеся 7-8 классов станут участниками интеллектуальной викторины «Природа Крыма», для учеников младших классов запланирован конкурс творческих презентаций «Природные ресурсы Крыма», «Курорты и туризм в Крыму», «Горные вершины Крыма». Для учащихся 5-7 классов проведут конкурс плакатов и листовок «Крым в сердце моем», а старшеклассникам предложат принять участие в конкурсе сочинений «Мы едины и мы вместе».

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Крым – наше богатство» проходит по двум номинациям. Первая – «Крымский сувенир», на которую ребята младшего школьного возраста должны представить работы в различных направлениях декоративно-прикладного творчества и художественных ремесел (вышивка, изделия из текстильных материалов, роспись, плетение, ткачество, макраме, резьба по дереву, керамика и так далее).

Вторая – фотоколлаж «Я отдыхал в Крыму», на которую учащиеся 5-8 классов представили коллажи своего отдыха на Черноморском побережье.

Итоги конкурса подведут 18 марта в День воссоединения Крыма с Россией. Лучшие работы представят на выставке в Доме детского творчества «Электрон» по адресу: микрорайон Климовск, проспект 50 лет Октября, дом №10.

В 2018 году в творческих состязаниях приняли участие 154 школьника из 27 образовательных учреждений Подольска.