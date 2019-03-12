РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 мар. Полицейские подмосковных Люберец задержали в Лыткарине мигранта по подозрению в хранении 195 граммов гашиша, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудники дорожно-патрульной службы ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» возле одного из домов на улице Степана Степанова горокруга Лыткарино остановили автомобиль иностранного производства, за рулем которого находился 22-летний уроженец ближнего зарубежья.

«В ходе досмотра транспортного средства были обнаружены и изъяты две плитки с веществом растительного происхождения. По заключению химического исследования установлено, что в плитках содержится наркотическое средство - гашиш, общим весом более 195 граммов», – говорится в сообщении.

Следственное управление МУ МВД России «Люберецкое» возбудило уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.