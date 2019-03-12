РИАМО- 12 мар. Организация из городского округа Ступино выплатит 200 тысяч рублей за распространение сорной растительности на участках и загрязнение почв, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Ранее по результатам проверки представленных администрацией городского округа Ступино материалов выявлены нарушения требований земельного законодательства РФ, допущенные АО «Городище». Организация является собственником 11 земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных общей площадью 94,6 гектара.

«При проверке материалов управление установило, что собственник не выполняет установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду», – отмечается в сообщении.

Кроме того, на одном из земельных участков расположены неудобья (овраг) и водоем, остальные земельные участки по всей территории покрыты сорной (осот розовый, пырей, пижма, бодяк полевой, полынь, крапива), высотой более 1,5 метров, и древесно-кустарниковой растительностью (свыше 30% территории).

«Земельные участки для сельскохозяйственного производства не используются, сельскохозяйственные культуры не возделываются, сенокошение не производится, следы обработки почвы отсутствуют», – уточняется в материале.

В марте 2019 года за выявленные нарушения земельного законодательства РФ, с учетом характера и степени совершенного административного правонарушения, имущественного и финансового состояния организации, управление Россельхознадзора привлекло АО «Городище» к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 200 тысяч рублей.

«Законному представителю АО «Городище» внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения», – заключается в сообщении.