РИАМО – 12 мар. В городском округе Котельники 14 марта пройдет лекция «Раздельный сбор мусора: инструкция по применению», мероприятие начнется в 19:00, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Если вы поддерживаете идеи экотуризма, пора посетить Котельники! Лекция «Раздельный сбор: инструкция по применению» состоится 14 марта в библиотеке этого города», – отмечается в сообщении.

Волонтерское экологическое движение «РазДельный Сбор» расскажет, куда девается мусор из мусоропровода или контейнера, какие способы обращения с отходами доступны нам и всему человечеству, как заниматься раздельным сбором отходов.

«Также можно будет увидеть экспонаты переработки отходов, собранные с объектов российской перерабатывающей промышленности», – уточняется в материале.

Начало в 19:00. Справки по телефону: 8(495)550-80-87.

С 1 января 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье начался переход на раздельный сбор отходов.

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