РИАМО – 12 мар. Реставрацией части Саввино-Сторожевского монастыря на Пятницкой улице займется победитель городского конкурса, заявки на участие в аукционе принимаются до 19 марта, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

Информация о конкурсе с ограниченным участием опубликована на интернет-ресурсе «Портал поставщиков», оператором которого выступает столичный департамент по конкурентной политике. Заказчик работ – ГКУ «Мосреставрация».

«Победителю конкурса предстоит восстановить нежилое одноэтажное здание с полуподвалом, расположенное в Замоскворечье по адресу: Пятницкая улица дом 6 строение 3. Площадь объекта составляет 506 квадратных метров. В настоящее время частично сохранилась объемно-пространственная композиция здания. Декоративно-художественное оформление фасадов в целом утрачено», – отмечается в сообщении.

По итогам проведенных работ в столице появится еще один возрожденный объект культурного наследия, подчеркнул руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«Техническое задание закупки предусматривает воссоздание исторических планировок, фасадов, мансардной крыши, будет установлена архитектурная подсветка. Также, по условиям контракта, запланированы работы по благоустройству прилегающей территории – здесь появятся цветники и скульптуры. Начальная максимальная цена закупки составляет 93,6 миллиона рублей. Заявки для участия принимаются до 19 марта», – добавил Дегтев.

По информации, содержащейся в акте государственной историко-культурной экспертизы, здание на Пятницкой улице дом 6, строение 3 представляет собой элемент комплекса городской усадьбы купца Гжельцова, построенное в 1810 году для хозяйственных нужд.

«В 1872 году усадьбу приобрел Звенигородский Саввино-Сторожевский монастырь, и до революции использовался как доходное владение в качестве прачечной, сарая, складского помещения», – разъясняется в материале.

В настоящее время строение формирует историческую градостроительную среду для церкви Михаила и Федора Черниговских, городской усадьбы Еремеевых – доходного владения Саввино-Сторожевского монастыря.