РИАМО - 12 мар. В столице в отношении 29-летнего мужчины, продавшего 64 контрафактных компакт-диска с программными продуктами одной из справочных правовых систем, возбудили уголовное дело, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

По версии следствия, в январе 2019 года мужчина в помещении торгового комплекса на Пятницком шоссе в Москве сбыл покупателю, действовавшему в рамках оперативно-разыскного мероприятия, 64 компакт-диска с установленными на них и пригодными для записи программными продуктами одной из справочных правовых систем, имеющих признаки контрафактности. Он нарушил авторское право и причинил правообладателю ущерб на сумму более 2 миллионов рублей.

«Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав)», – говорится в сообщении.

Проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.