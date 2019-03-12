РИАМО – 12 мар. На Кавказе и на севере России самая низкая смертность в стране, печальные показатели зафиксированы в Псковской и Тверской областях, здесь в прошлом году в среднем умерло 16,8 человека на тысячу населения, пишет «Российская газета».

Согласно данным Росстата об экономической и социальной ситуации в российских регионах, в прошлом году показатель смертности в стране составил 12,4 человека на тысячу населения, таким же он был и в 2017-м.

«Меньше всего людей умирает в нашей стране на Кавказе и на Севере. В Ингушетии умерли три человека на тысячу населения, Чечне – 4,2, Дагестане – 4,8, Кабардино-Балкарии и Якутии – по 7,8, в Тюменской области – 7,9», – отмечается в сообщении.

Менее утешительная статистика в Псковской и Тверской областях – по 16,8 человека на тысячу населения, Новгородской области – 16,5, Ивановской – 16, Владимирской – 15,8.

На показатели смертности влияет структура населения в регионах – смертность выше, если больше людей пожилого возраста.