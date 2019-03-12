РИАМО – 12 мар. Министерство иностранных дел России направило Украине ноту протеста в связи с многочисленными нарушениями договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, который будет разорван по инициативе Киева 1 апреля 2019 года, сообщает kp.ru.

«Власти Украины на протяжении уже долгого времени игнорируют положения двустороннего соглашения. Так, например, грубо нарушается статья, по которой обе страны обязуются не заключать с третьими государствами никаких договоров, направленных против союзника», – отмечается в материале.

Кроме того, наблюдается систематическое невыполнение положений о защите этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств.

«Речь идет, в частности, о целенаправленном «наступлении» на русский язык и права населения, использующего его в разговоре», – поясняется в сообщении.

На фоне таких нарушений в МИД РФ призвали Украину соблюдать свои обязательства не только на словах, но и на деле.

Президент Украины Петр Порошенко 10 декабря прошлого года подписал закон о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, который действовал с 1 апреля 1999 года. Действие соглашения истекает 1 апреля 2019 года.