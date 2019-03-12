РИАМО – 12 мар. Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Оренбурга сняли с рейса мужчину, который сквернословил и своим поведением мешал работе бортпроводников, сообщается на официальном сайте МВД РФ.

«В линейный отдел полиции в аэропорту города Оренбурга поступило сообщение о том, что к самолету, который готовится к вылету в Москву, требуется наряд полиции», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она пояснила, что сотрудники транспортной полиции незамедлительно прибыли на место происшествия.

«Они выяснили, что 37-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья после посадки стал вести себя агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью и своим поведением мешал работе экипажа. Командиром воздушного судна принято решение об отказе ему в перелете. Мужчина снят с рейса и доставлен в подразделение транспортной полиции в аэропорту Оренбурга», – добавила Волк.

В отношении задержанного отделением дознания Оренбургского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

Кроме того, составлен протокол об административном правонарушении.