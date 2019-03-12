РИАМО - 12 мар. В рамках фестиваля «Крымская весна» в московском парке «Зарядье» с 16 марта по 21 апреля пройдет выставка полотен с пейзажами Крыма, сообщила журналистам во вторник генеральный директор музейно-выставочного центра «РОСИЗО» Софья Грачева.

«В рамках московского фестиваля «РОСИЗО», конечно, подержав инициативу министерства культуры, будет проводить выставку, которая откроется 16 марта и продлится до 21 апреля. Мы попытались сделать сборную выставку и собрали информацию из разных музеев, которые представляют разные аспекты культуры Крыма», - сказала Грачева.

Она отметила, что одно из наиболее ярких полотен, которое можно будет увидеть на выставке - это картина русского художника, искусствоведа и педагога Василия Журавлева «Слет планеристов в Коктебеле». Кроме того, будут представлены редкие картины Айвазовского, например, «Шпиль у крымских берегов».

Руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк рассказал журналистам и о других мероприятиях, которые пройдут в парке «Зарядье» в рамках фестиваля «Крымская весна».

«На территории парка «Зарядье» в «Заповедном посольстве» будет работать лекторий Российского географического общества. Все желающие смогут прийти и услышать курс лекций, поучаствовать в мастер-классах, посвященных различным периодам истории Крыма», - отметил Немерюк.

По его словам, 16 и 17 марта перед зрителями фестиваля в большом амфитеатре выступят ведущие джазовые исполнители России.

«Также в «Заповедном посольстве» будет работать экспозиция международного детского центра «Ортек». Сотрудники центра расскажут о том, как можно стать вожатым», - добавил Немерюк.

Фестиваль «Крымская весна» пройдет на 13 московских площадках с 16 по 18 марта. Посетителей ждет широкий выбор крымских продуктов и разнообразные блюда, приготовленные по традиционным для этого региона рецептам. В культурной программе – выставки, концерты, литературные вечера, интерактивные театрализованные представления, народные игры, а также творческие и кулинарные мастер-классы.

Инициатором проведения фестиваля выступила Общественная палата РФ, организатором – правительство Москвы.