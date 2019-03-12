РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. Жительница Подольска пожаловалась на некачественно выполненный ремонт в подъезде одного из домов на Пахринском проезде, выявленные нарушения будут устранены до 19 декабря текущего года, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Женщина написала на портал жалобу на некачественно выполненный капитальный ремонт в доме №8 на Пахринском проезде. Она отметила, что в одном из подъездов дома в декабре провели ремонт, однако краска уже начала отваливаться.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу ремонта подъездов в многоквартирном доме по адресу: Пахринский проезд, дом 8 и сообщает, что при проверке были выявлены нарушения. Работы по устранению нарушений будут выполнены в срок до 19 декабря 2019 года», – сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Он отметил, что перенос сроков ремонта связан с неисполнением и расторжением договора с подрядной организацией ООО «Промжилстрой», проводившей ремонт подъездов в данном доме.