РИАМО - 12 мар. Изменение границ национального парка «Лосиный остров» в связи со строительством нового направления Щелковского шоссе не повлияет на экологию в Подмосковье, поскольку парку компенсируют изымаемые под дорогу земли, при этом вдоль самой трассы воздух станет чище за счет сокращения пробок, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о необходимости строительства нового направления Щелковского шоссе - одной из самых загруженных трасс в регионе. Появления новой трассы ждут жители всей восточной части Московской области. Проект строительства предполагает изменение границ национального парка «Лосиный остров».

«В первую очередь, следует отметить, что обсуждаемый проект – федеральный. Выбор трассы осуществлен министерством транспорта РФ при наличии четкого технико-экономического обоснования и отсутствии иных разумных вариантов ее прохождения. Площадь изымаемой территории составляет примерно 120 гектаров, из них для модернизации участка шоссе нужно менее 60 гектаров. Очевидно, что площадь территории национального парка уменьшиться не может, более того, в соответствии с тем проектом, который был предложен правительству РФ, она даже увеличится почти на 2 тысячи гектаров», - сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

Он уточнил, что к парку «Лосиный остров» планируется присоединить территории Горенского участкового лесничества Ногинского филиала ГКУ «Мособллес» площадью более 1,1 тысячи гектаров, а также территории Монинского участкового лесничества Московского лесничества Минобороны России ‎площадью 720 гектаров. Леса, которые войдут в состав национального парка, по качеству и породному составу деревьев равноценны территории, исключаемой из состава «Лосиного острова».

«Что касается экологических последствий предлагаемой модернизации дороги, то ключевое из них – это значительное снижение негативного воздействия на атмосферный воздух от выхлопных газов автомобилей, еле ползущих в пробках. Поэтому, несмотря на необходимость проведения рубок в коридоре трассы, экологический фон в районе ее прохождения, несомненно, улучшится», - добавил Куракин.

Он напомнил, что ежегодно в Московской области высаживается больше деревьев, чем рубится. Региональное правительство не собирается отказываться от этой традиции и в период строительства дороги.

«Таким образом, проект модернизации Щелковского шоссе позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду, увеличить площадь национального парка и решить проблемы транспортной доступности для жителей восточной части Подмосковья», - заключил Куракин.

Проект постановления правительства о присоединении земель в Московской области к национальному парку «Лосиный остров» был разработан министерством природных ресурсов и экологии РФ с учетом предложений Минтранса России, Минобороны России и правительства Московской области. Документ размещен на официальном портале публикации правовой информации.