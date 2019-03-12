РИАМО - 12 мар. В подмосковном Раменском полицейские обнаружили пятилетнюю девочку одну в квартире, со слов соседей, ребенок находился один с вечера 11 марта, ее осматривают медики, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сообщение о детском плаче в одной из квартир дома по улице Гурьева поступило 12 марта.

«На место незамедлительно был направлен наряд полиции. По прибытии в квартире была обнаружена пятилетняя девочка. Со слов соседей, ребенок находится в квартире один с вечера 11 марта. Также было установлено, что девочка проживает в квартире вместе с матерью», – заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения матери ребенка.

«Девочку отправили в медицинское учреждение для обследования. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – подчеркнула Петрова.

Главное следственное управление СК РФ по Московской области также организовало доследственную проверку, к месту проживания ребенка выехал следователь.