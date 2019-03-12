РИАМО – 12 мар. Теннисный клуб в «Лужниках» планируют построить в следующем году, общая площадь объекта составляет свыше 4 гектаров, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«На объекте завершены работы подготовительного периода, выполнено обустройство котлована, забурено 992 сваи. Приступили к монолитным работам и армированию фундаментной плиты. За ходом строительства и устранением нарушений, связанных с качеством выполненных монолитных работ, установлен жесткий контроль», – сказал глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

По прогнозам, это будет самый крупный в России теннисный комплекс мирового уровня.

«На территории клуба, площадь которого более 4 гектаров, будет расположено свыше 20 кортов для большого тенниса. При этом в теннисном клубе появится 14 крытых кортов, приспособленных для круглогодичного использования», – уточняется в материале.

В теннисном клубе также предусмотрены площадки для других ракеточных видов спорта: бадминтона, сквоша, настольного тенниса и падел-тенниса.

Помимо крытых кортов, на территории оборудуют семь кортов с грунтовым покрытием.

«Инфраструктура клуба сможет предоставить посетителям целый комплекс разнообразных спортивных услуг, связанных не только с теннисом, но и отдыхом, восстановлением после тренировок. В клубе откроется фитнес-студия, бассейн. Для самых маленьких подготовлены специальные оздоровительные программы и оборудованы детские зоны, чтобы с пользой занять детей во время занятий родителей», – добавляется в материале.

Антосенко напомнил, что по поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на спортивных объектах.

«К проверкам теннисного клуба в «Лужниках» будут привлекаться специалисты Центра экспертиз, которые в соответствии с планом проведут весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – резюмировал он.