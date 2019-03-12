РИАМО - 12 мар. В разных округах столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве нашли и вернули родителям потерявшихся детей, говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.

В Северном округе столицы в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о пропаже своего десятилетнего сына. Она ненадолго зашла домой, а когда вновь вышла на улицу, то не обнаружила своего ребенка у подъезда.

«Информация и приметы ребенка были переданы всем экипажам вневедомственной охраны и уже через пятнадцать минут росгвардейцы нашли потерявшегося мальчика. Как выяснилось, в отсутствии мамы ребенок заскучал и решил прогуляться», – отмечается в материале.

Чуть позже аналогичная ситуация произошла на юго-востоке столицы. Находясь на маршруте патрулирования по Новомарьинской улице росгвардейцы, обратили внимание на маленькую девочку, которая поздним вечером сидела одна на лавочке и плакала.

Она рассказала стражам правопорядка, что заблудилась и не смогла найти дорогу домой. Дети благополучно были возвращены родителям. В настоящий момент их жизни и здоровью ничто не угрожает.