РИАМО - 12 мар. В офисно-гостиничном комплексе на Троицкой улице в селе Остафьево в новой Москве появятся кафе и автосервис, площадь комплекса не изменится, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным, на заседании 7 марта года согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: поселение Рязановское, село Остафьево, улица Троицкая, владение 49.

«Инвестор планирует разместить в нем объекты общепита, автосервис, автомойку. В этой связи он обратился к ГЗК с просьбой добавить необходимый вид разрешенного использования земельного участка», — сказала председатель комитета, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она отметила, что площадь офисно-гостиничного комплекса не изменится. Она составляет около 5,9 тысячи квадратных метров.