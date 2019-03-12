РИАМО - 12 мар. С начала января свыше 12 тысяч водителей, выполняющих заказы «Яндекс.Такси», зарегистрировались в качестве самозанятых, сообщил РИАМО представитель пресс-службы сервиса.

«С начала января 2019 года более 12 тысяч водителей, выполняющих заказы сервиса «Яндекс.Такси», зарегистрировались в качестве самозанятых», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что данные следуют из статистики сервиса по итогам регистрации самозанятых через приложение «Мой налог» и водительского приложения «Таксометр».

«Для удобства таксистов приложения связаны, так что регистрация в качестве самозанятого по новому закону «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» занимает не более трех минут», – добавил собеседник агентства.

Он напомнил, что эксперимент по введению статуса самозанятого стартовал в России 1 января 2019 года в четырех регионах – Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан. Чтобы получить статус самозанятого, достаточно зарегистрироваться в онлайн-приложении «Мой налог». Это могут сделать те, кто работает сам на себя: водители такси, няни, репетиторы, люди, сдающие в аренду жилье.