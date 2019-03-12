РИАМО - 12 мар. Столичные власти выплатят ветеранам Великой Отечественной войны единовременную помощь до 10 тысяч рублей в преддверии Дня Победы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ко Дню Победы по традиции окажем единовременную материальную помощь ветеранам. Размер выплат – от 3 до 10 тысяч рублей», – написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня в столице на социальном учете числятся 62815 фронтовиков, из них 8,5 тысяч – участники и инвалиды ВОВ.

По традиции 9 мая в Москве состоятся военный парад на Красной площади, акции «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Вечный огонь» и «Георгиевская ленточка». Всего в День Победы пройдет более 200 различных мероприятий. В каждом районе столицы состоятся выставки, экскурсии, спортивные соревнования и концерты.