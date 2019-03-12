РИАМО - 12 мар. Химки и Москва вошли в пятерку городов по посещаемости матчей 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который прошел с 9 по 11 марта, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

«В первую пятерку городов по посещаемости матчей 19-го тура РПЛ вошли Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Москва, Краснодар и Химки», – говорится в сообщении.

Так, на игре в Химках московских «Динамо» – «Спартак», завершившейся со счетом 0:1, присутствовали 14,7 тысячи зрителей.

На матче «Зенита» в Санкт-Петербурге было 42,5 тысяч зрителей, на игре «Ростова» в Ростове-на-Дону – 25,9 тысячи, на игре ПФК ЦСКА в Москве – 18,5 тысяч, «Краснодара» – 16,4 тысячи.

Всего матчи 19 туров РПЛ сезона 2018–2019 годов при средней посещаемости в 16,7 тысячи зрителей за матч посетили 2 миллиона 520 тысяч зрителей.