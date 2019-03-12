РИАМО – 12 мар. Спортсмен из Московской области Павел Саркеев завоевал две серебряные медали на чемпионате Европы по легкой атлетике, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 9 по 11 марта текущего года в городе Стамбул (Турция) состоялся чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении среди людей с интеллектуальными нарушениями. В турнире приняли участие более 70 спортсменов из 15 стран мира.

«В соревнованиях по бегу спортсмен из Московской области Павел Саркеев завоевал две серебряные награды. Одну – на дистанции 1500 метров, и другую – в забеге на 3000 метров», – говорится в сообщении.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, Саркеев не только достойно представил нашу страну на чемпионате Европы, завоевав там две серебряные медали, но и установил рекорд России в забеге на 3000 метров.

«Теперь рекорд принадлежит представителю Подмосковья», – заключил Терюшков.