РИАМО – 12 мар. В Басманном районе столицы отремонтируют жилой дом 1966 года постройки, в здании обновят напольное покрытие и окна, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Ранее была согласована проектная документация для объекта: «Капитальный ремонт многоквартирного дома» по адресу: Старая Басманная улица, дом 9, корпус 1, Басманный район, Центральный административный округ.

«Сегодня в столице активно ремонтируются здания, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии. Так, в скором времени на Старой Басманной улице отремонтируют девятиэтажное здание, построенное в 1966 году по индивидуальному проекту. Работы предусматривают ремонт кровли, фасада, мест общего пользования, а также чердачных и подвальных помещений», – отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Работы включают в себя ремонт подвальных помещений, а именно расчистку и окраску потолка, а также замену стяжки пола и дверных блоков.

«В рамках проекта предполагается обновление покрытия фасада и цоколя, устройство новых тамбурной и входной дверей, а также оконных заполнений на лестничной клетке и флагодержателей», – уточняется в сообщении.

Проектной документацией предусматривается замена асфальтобетонного покрытия площадки входа в здания и окраска козырька над входом.

«Ремонт кровельных и чердачных помещений предполагает восстановление штукатурного слоя вентиляционных шахт и надстроек, а также демонтаж старых и размещение новых дверных блоков входа на чердак и кровлю. На лестничных клетках обновят покрытие оконных откосов, пола и стен мест общего пользования, а также металлического ограждения лестничных маршей», – добавляется в сообщении.

Кроме того, проектом запланирована замена почтовых ящиков, информационных досок и заполнений дверного блока в приквартирных тамбурах.

«Восстановительный ремонт в зонах замены коммуникаций будет выполнен по всему объему здания. При этом существующая планировка жилых помещений сохранится», – заключается в сообщении.