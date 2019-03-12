РИАМО - 12 мар. Автомобилестроительная корпорация Renault повысила в России цены на четыре модели 2019 года, в их числе седаны Logan и Logan Stepway, а также хэтчбеки Sandero и Sandero Stepway, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

По данным аналитиков, в январе компания подняла цены только двух автомобилей – универсала Dokker и кроссовера Koleos.

«Теперь подорожание коснулось и других моделей 2019 года, все комплектации которых прибавили в цене от 10 тысяч рублей до 14 тысяч рублей. При этом цены на авто 2018 модельного года остались без изменения», – отмечается в сообщении.

Ранее на Женевском автосалоне корпорация представила новую модель пикапа Alaskan Ice Edition, предназначенную для экстремальных арктических условий. Ее планируют выпустить к осени 2019 года.