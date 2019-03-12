РИАМО (КОРОЛЕВ) – 12 мар. Начальник отдела Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Денис Медведев проведет прием Жителей Королева 15 марта, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ управления МВД РФ по горокругу Оксана Еруновская.

«Денис Медведев 15 марта ответит на все вопросы жителей Королева, относящиеся к компетенции органов внутренних дел. Прием продлится с 16:00 до 18:00», – сказала Еруновская.

Мероприятие состоится по адресу: проспект Королева, дом №6Д.

На прием необходима запись по телефонам: 8(495)511-51-00, 8(495)511-36-52.