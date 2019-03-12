РИАМО - 12 мар. В столичном театре имени Вахтангова завершилась церемония прощания с народным артистом Советского Союза Владимиром Этушем, актера проводили в последний путь продолжительными аплодисментами, передает корреспондент РИАМО во вторник.

Этуш скончался 10 марта на 97-м году жизни. Актер будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

За время церемонии желающие принесли столько цветов, что им не хватило места на постаменте гроба, их пришлось складывать на стоявшие рядом лавочки.

После объявления окончания церемонии всех прощающихся попросили выйти из помещения основной сцены, чтобы дать возможность близким друзьям и родственникам проститься с ушедшим артистом наедине.

Гроб с телом артиста вынесли из театра и погрузили в катафалк под громкие и продолжительные аплодисменты.

Народный артист СССР Владимир Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. Со школьных лет он занимался в театральном кружке, а в 1940 году поступил в Театральное училище имени Щукина. На счету Этуша огромное множество ролей в кино. Зрителям он запомнился в комедиях Леонида Гайдая – товарищ Саахов в «Кавказской пленнице» (1966), инженер Брунс в «Двенадцати стульях» (1971), Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), а также во многих других кинокартинах.