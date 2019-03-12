РИАМО - 12 мар. Более 2,3 тысячи детей побывали с начала 2019 года в детских технопарках Подмосковья, здесь могут заниматься все дети, включая ребят с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья – министра образования региона Ольги Забраловой.

«С начала 2019 года более 2,3 тысячи ребят из Подмосковья посетили детские технопарки «Кванториум» в Красногорске и Королеве и «Изобретариум» в Реутове», – рассказала Забралова.

По ее словам, в технопарках может заниматься каждый ребенок, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.

«В основном ребята выбирают IT-направления, также популярна робототехника. Все обучение проходит на бесплатной основе с использованием новейшего оборудования. Помимо регулярных занятий, на территории технопарков проходят экскурсии, мастер-классы, различные профориентационные мероприятия. Мы отмечаем высокий интерес к ним», – дополнила Забралова.

Она также уточнила, что в этом году ожидается открытие еще одного кванториума – в Балашихе. На это есть запрос и у родителей, и у населения, и у школ.

Детские технопарки «Кванториум» – это новый формат дополнительного образования для школьников, способствующий раскрытию навыков и ранней профориентации.