РИАМО – 12 мар. Следователи организовали проведение доследственной проверки по сообщению СМИ о травмировании детей в результате аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика марки «Камаз», говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«По предварительным данным, 11 марта водитель автобуса, которым оказывались услуги по перевозке пассажиров на территории городского округа Мытищи, в нарушение правил безопасности дорожного движения, совершил столкновение с грузовиком. В результате действий водителя автобуса пяти несовершеннолетним пассажирам причинены телесные повреждения различной степени тяжести», – говорится в сообщении.

Следователю предстоит установить отвечали ли услуги по перевозке пассажиров требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.