РИАМО - 12 мар. Украшением станции «Аминьевское шоссе» Большой кольцевой линии московского метро станет 3D-потолок в форме морских волн, динамичности объемным конструкциям добавят встроенные светильники, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Станцию «Аминьевское шоссе» строят на пересечении Аминьевского и Очаковского шоссе вблизи путей Киевского направления МЖД. Она будет мелкого заложения, длина платформы составит 163 метра. Дизайн-проект станции разработало ООО «Сиарсиси Рус».

«3D-потолок будет собран из множества алюминиевых реек, которые размесят в форме волнообразных конструкций. А множество подвесных светильников создадут иллюзию сверкающих на солнце волн. Морская тематика будет продолжена в дизайне путевых стен – их оформят в голубом и синем цветах. Колонны зала выполнят из черного гранита, а пол из серого камня. Как ранее сообщил мэр Сергей Собянин, завершить строительство новых станций БКЛ планируется к 2020 году», - сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Станцию оборудуют четырьмя выходами. Один будет вести к жилым домам (Очаковское шоссе, дом 2, корпуса 1 и 2), а три других — к жилым домам на Большой Очаковской улице и к железной дороге Киевского направления.

Длина Большой кольцевой линии метро составит 70 километров, на ней расположится 31 станция и два электродепо. Она разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускают станции на БКЛ поэтапно. Как ожидается, ежегодно ей будут пользоваться до 380 миллионов человек.

Первый участок Большой кольцевой линии метро открылся 26 февраля 2018 года. Пассажирам доступны пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк».