РИАМО - 12 мар. С момента создания вертолетной пожарно-спасательной службы Москвы было ликвидировано свыше 70 крупных пожаров и эвакуировано более 5,5 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Вертолетной пожарно-спасательной службе Москвы во вторник исполняется 25 лет.

«Более 70 крупнейших пожаров было потушено в столице и регионе с помощью вертолетов учреждения. Пожар на заводе «Серп и молот», в «Вернисаже» в Измайлове, пожар на складах Черкизовского рынка, лесные пожары 2010 года. Из недавних – пожар в поселке «Шишкин лес», в ТЦ «Синдика», в Северном Медведкове, возгорания на складах Южнопортовой улицы, в этом году – пожар на Первой Магистральной», – говорится в сообщении.

За годы своего существования пожарно-спасательная авиация Москвы шагнула далеко вперед. После пожара в «Москва-Сити» было принято решение о круглосуточных дежурствах пожарных вертолетов, что и осуществил Московский авиационный центр.

Сейчас в оперативном управлении учреждения находится 10 вертолетов, из них четыре пожарных (Ка-32А и Ми-26) и пять санитарных (ВК117С-2).