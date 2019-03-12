РИАМО - 12 мар. Сотрудники московской полиции изъяли из незаконного оборота свыше 27 тонн сырной продукции в рамках пресечения незаконной деятельности организованной группы, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Как уточняется в материале, злоумышленники осуществляли сбыт сыров и сырной продукции, маркированных товарными знаками без соответствующего разрешения.

«В ходе обысков в производственных, складских и офисных помещениях на территории города Москвы, Курской и Тамбовской областей изъяты упаковочные материалы, печати, штампы, ноутбуки, а также свыше 27 тонн готовой продукции», – отмечается в материале.

По предварительным данным, правообладателям причинен ущерб на сумму около 8 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Шести задержанным фигурантам дела в настоящее время предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.