РИАМО - 12 мар. В подмосковной Коломне обнаружили фундамент часовни XIX века, его планируют накрыть стеклом и сделать интерактивные панно, сообщил журналистам во вторник министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Это очень интересный проект. В прошлом и позапрошлом году мы вели большое благоустройство и продолжаем благоустраивать Коломну, центральную часть города. И действительно, когда благоустраивали центральную площадь, там был обнаружен фундамент часовни XIX века, и когда мы это выяснили, мы подумали, что это будет очень интересным проектом. Достаточно большая редкость, когда старые фундаменты восстанавливаются, проходит реставрация, накрывается это специальным стеклом, по которому можно ходить, делаются мостики», - сказал Хайкин.

Он добавил, что там также установят интерактивные панно, на которых можно будет узнать историю этого места.

По словам Хайкина, проект выходит из экспертизы, и в ближайшие месяцы планируется приступить к работам.