РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. В детско-юношеском оздоровительном центре «Мечта» подмосковного Подольска с 5 апреля проведут слет молодежи с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщается в группе «Клуб молодых инвалидов «Эдельвейс» (город Подольск)» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы объявляем обратный отсчет до начала нашего выездного лагеря, организуемого комитетом по делам молодежи администрации города при поддержке клуба молодых инвалидов «Эдельвейс». Чуть больше трех недель остается до его старта – 5 апреля. И снова гостеприимный детско-юношеский оздоровительный центр «Мечта» распахнет свои двери для молодых людей с инвалидностью из городского округа Подольск, а также для гостей из других городов», – говорится в сообщении.

В программе слета запланированы квесты, творческие конкурсы, интересные мастер-классы, дискуссионные площадки и многое другое.