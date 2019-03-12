РИАМО - 12 мар. Мосгорсуд признал невменяемым молодого мужчину, зарезавшего трех членов своей семьи, и отправил его на принудительное лечение, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Суд постановил освободить Владислава Ермакова от уголовной ответственности, поскольку деяния были совершены в состоянии невменяемости. Суд назначил ему меры медицинского характера в медицинском учреждении специализированного типа», - сказал собеседник агентства.

Ранее в квартире жилого дома на улице Летчика Бабушкина были обнаружены тела двух женщин и мужчины с признаками насильственной смерти. На месте происшествия полицейские задержали молодого человека 1996 года рождения, который сообщил, что в ходе ссоры убил родителей и бабушку. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Тройное убийство произошло в 2018 году.