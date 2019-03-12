РИАМО – 12 мар. Суд привлек к ответственности собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения в Раменском районе за повторное невыполнение предписания, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Накануне была проведена проверка исполнения требований ранее выданного предписания в отношении Шахбанова А.Ш., являющегося собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения, площадью 8,4 гектара, расположенного в Раменском районе.

«В процессе проведения проверки выявлено, что предписание управления в установленный срок повторно в течение года не выполнено. Собственником не были проведены работы по зачистке земельного участка от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью (общая площадь зарастания составляет 5,7 гектара). Не разработана и не представлена информация (план рекультивации) по устранению нарушений земельного законодательства, выявленных при проведении проверки, которая предусмотрена законом», – отмечается в сообщении.

За повторное в течение года совершение административного правонарушения управлением в отношении Шахбанова А.Ш. был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы административного дела направлены в судебный участок №312 Раменского района Московской области для принятия решения.

«Решением мирового суда Шахбанов А.Ш. привлечен к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 15 тысяч рублей», – уточняется в материале.