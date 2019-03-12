РИАМО - 12 мар. Посетители фестиваля «Крымская весна», который пройдет с 16 по 18 марта в столице, смогут увидеть около 70 спектаклей и концертов, а также принять участие в кулинарных и творческих мастер-классах, сообщил во вторник журналистам министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Гостей фестиваля ждет порядка 70 спектаклей и концертов. Также традиционно на наших фестивалях мы всегда делаем кулинарные и творческие мастер-классы, народные игры, танцевальные программы», – сказал Немерюк.

Он отметил, что в дни фестиваля ежедневно будут выступать творческие коллективы как из Москвы, так и из Крыма.

«На Тверской площади раскинется Ялтинская набережная. Гостей ждут блюзовые джемы модных музыкальных групп и, конечно, танцы. На Никитском бульваре будет тематическая фотовыставка, посетители увидят 32 авторских фотоснимка, которые изображают крымскую природу», – добавил Немерюк.

По его словам, на Манежной площади посетителей ждет интерактивная развлекательная программа, где артисты расскажут гостям о шести городах Крыма – Алуште, Феодосии, Судаке, Симферополе, Бахчисарае, Перекопе. Кроме того, гости поиграют в традиционные народные игры Крыма.

Фестиваль «Крымская весна» пройдет на 13 московских площадках с 16 по 18 марта. Посетителей ждет широкий выбор крымских продуктов и разнообразные блюда, приготовленные по традиционным для этого региона рецептам. В культурной программе этого праздника – выставки, концерты, литературные вечера, интерактивные театрализованные представления, народные игры, а также творческие и кулинарные мастер-классы.

Инициатором проведения фестиваля выступила Общественная палата РФ, организатором – правительство Москвы.