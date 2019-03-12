РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. В подмосковном Подольске сотрудники ГИБДД начали проверять пассажирские автобусы в рамках региональной профилактической акции, которая продлится до 17 марта, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«С 11 по 17 марта 2019 года на территории Подольска проводится региональное целевое профилактическое мероприятие «Автобус». Сотрудники ГИБДД при проведении проверок пассажирского транспорта будут обращать внимание на техническое состояние автобусов, внесение изменений в конструкцию, наличие тахографов», – говорится в сообщении.

Особому контролю подвергнут автобусы, используемые для межрегиональных и групповых перевозок детей.