РИАМО - 12 мар. В городе Голицыно Одинцовского городского округа обнаружили труп мужчины 1980 года с ножевым ранением шеи, позже задержали его сожительницу, подозреваемую в преступлении, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Тело обнаружили 11 марта по адресу: Одинцовский горокруг, город Голицыно, Пушкинский проспект.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлена и доставлена в следственный отдел по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области сожительница убитого, хозяйка квартиры – гражданка 1962 года рождения», – сказал собеседник агентства.

По его словам, преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».