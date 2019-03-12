РИАМО – 12 мар. Желавший сорвать уроки учащийся седьмого класса сообщил о «минировании» школы на юго-западе столицы, из-за чего из здания эвакуировали 1,5 тысячи человек, сообщает во вторник «Интерфакс».

«В школу №2105 на Фруктовой улице позвонил ребенок и сообщил, что здание заминировано. Из помещений было эвакуировано 1,5 тысячи человек», – говорится в сообщении.

Кинологии при обследовании учебного учреждения не обнаружили опасных предметов.

«Звонивший оказался учеником 7-го класса этой же школы, решивший таким образом сорвать занятия», – уточняется в сообщении.

Со школьником провели беседу и отправили к родителям.