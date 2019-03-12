РИАМО - 12 мар. В конце апреля - начале мая в Московской области начнется традиционный противопожарный сезон, уже утвержден план тушения пожаров по каждому лесничеству, сообщил журналистам во вторник председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников.

«Традиционно на территории Московской области противопожарный сезон у нас начинается к концу апреля - началу мая. В этом году мы ожидаем достаточно позднюю весну. Так что мы надеемся, что мы будем в рамках нормативных сроков, то есть в последних числах апреля - начале мая мы откроем сезон. Но мы готовимся уже сегодня», - сказал Советников.

Он отметил, что уже утвержден план тушения пожаров по каждому лесничеству. В настоящее время готовятся техника и соответствующее оборудование.