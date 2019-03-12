РИАМО – 12 мар. В столице избили и ограбили главу отдела судебного департамента Верховного суда РФ, инцидент произошел на Щелковском шоссе, сообщает во вторник РЕН ТВ.

«На Сергея Лыкова вечером напали двое мужчин азиатской внешности. У него забрали документы и планшет», – говорится в сообщении.

В материале подчеркивается, что Лыков написал заявление в полицию. Инцидент произошел на Щелковском шоссе.

«Возбуждено уголовное дело», – резюмируется в сообщении.