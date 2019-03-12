РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мар. Первая персональная выставка картин художника Александра Кузовлева открылась в музейно-выставочном комплексе Люберец, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Приглашаю люберчан и гостей округа ознакомиться с творчеством «местного Ван Гога» Александра Кузовлева. В залах музейно-выставочного комплекса представлено 35 работ художника, на нескольких картинах запечатлены люберецкие улицы», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что открытие выставки было приурочено к 8 Марта. Работа экспозиции продлится до 31 марта.

Кузовлев – коренной люберчанин. Он начал писать картины в зрелом возрасте. В его домашнем архиве хранится около 7 тысяч рисунков и порядка 1 тысячи картин, написанных маслом. Направление живописи, в котором работает художник, близко к импрессионизму, а также пуантилизму – манере письма раздельными мазками.