РИАМО - 12 мар. Многодетные семьи Подмосковья, стоящие в очереди на получение земельных участков, могут получить альтернативные меры социальной поддержки в виде денежной компенсации или земельного сертификата, передает корреспондент РИАМО.

В Мособлдуме проходит круглый стол «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Московской области, в том числе в части выделения земельных участков». Представители уполномоченного по правам человека в Московской области, министерства социального развития Подмосковья, министерства имущественных отношений региона, органов местного самоуправления обсуждают вопросы обеспечения многодетных семей земельными участками, а также рассматривают законодательную инициативу Совета депутатов городского округа Электросталь об установлении земельного сертификата.

«По опыту других субъектов РФ предлагается установить земельные сертификаты для многодетных семей. Рассчитывать денежную компенсацию необходимо учитывая среднюю кадастровую стоимость земельных участков. Многодетные семьи смогут использовать данные средства для приобретения земельного участка в другом районе, жилья или участия в долевом строительстве, погашения ипотечного кредита и так далее», – рассказал председатель комиссии по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту Совета депутатов городского округа Электросталь Виталий Шапарный.

Председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Андрей Голубев отметил, что эта инициатива нуждается в проработке и детализации.

«Для семьи важно не просто получить деньги, им нужно имущество, собственность. Наша задача – не откупиться от людей, а обеспечить их землей, жильем. В тех субъектах РФ, где уже пошли по этому пути (денежных компенсаций – ред.), больше 300 тысяч рублей я не увидел», – заявил Голубев.

Он добавил, что многодетным семьям в Подмосковье надо предоставить выбор: получить земельный участок или альтернативную меру соцподдержки.

Представители органов местного самоуправления выступили за введение альтернативных мер социальной поддержки. Основными препятствиями для выполнения плана по обеспечению многодетных семей земельными участками они назвали нехватку или отсутствие свободных территорий, недостаточное развитие инфраструктуры и, как следствие, большое количество отказов от данной льготы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил органам власти уделять особое внимание представлению льгот для многодетных семей.

В 2018 году в Подмосковье органы местного самоуправления обеспечили землей 2289 многодетных семей. На социальную поддержку этой категории населения ежегодно в регионе расходуется около 15 миллиардов рублей. В целом многодетным семьям в Московской области оказывают более 30 мер социальной поддержки, из них десять разработаны специально для этой категории льготников.